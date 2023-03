Stem van senioren Renate Wouden-Bhugwandass overleden

De voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), Renate Wouden-Bhugwandass, is vandaag op 72-jarige leeftijd overleden in Suriname.

In 2015 werd Renate voorzitter van de BBGO. Dit gebeurde in een periode van steeds verslechterende sociaaleconomische omstandigheden, die grote uitdagingen voor het bestuur met zich meebracht. Onder haar voorzitterschap zijn er nieuwe initiatieven ontplooid en is het ledental gegroeid tot ruim 4.500.

De bond had onder haar aanvoering regelmatige dialoog met de overheid over onder andere de gezondheidssituatie van de gepensioneerden, de koopkrachtversterking en diverse zaken die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van het leven voor de doelgroep in het bijzonder.

De BBGO was op maandag 13 maart nog op bezoek bij de president om over de problemen van de seniore burgers in het land te praten.