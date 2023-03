Saya vraagt president om meer met de samenleving te communiceren

Ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon heeft president Santokhi gevraagd meer met de Surinaamse samenleving te communiceren en zich ook fysiek te wenden tot het volk. Mixon is op zaterdag 18 maart door het staatshoofd van Suriname ontvangen in het kader van de nationale dialoog.

Hij maakte deel uit van een team dat verder bestond uit Gautam Mangnoesing. De laatstgenoemde legt uit dat het meer gaat om een groep als ondersteuning naar het staatshoofd toe. Volgens Mixon beseft de samenleving dat behalve de financieel-economische situatie waardoor Suriname gaat, er internationaal ook crises zijn en die van invloed zijn op het land. Hij vroeg de regeringsleider zich niet te storen aan kritiek, maar zijn verantwoordelijkheid te nemen.

“De mensen willen rust en communicatie”, aldus Mixon. Volgens hem mis men het contact met de president. “De mensen willen onder meer weten welke richting de koers opgaat, wanneer er sprake zal zijn van koersstabilisatie en of de gasprijzen aangepast zullen worden. U bent de verantwoordelijke, zij verwachten de oplossing van u”, aldus de ondernemer. Hij adviseerde de president om zich bij protesten persoonlijk te richten tot actievoerenden. Hoewel de situatie in het land bekend is, is het volgens Mixon niet wat de samenleving wil horen.

“De mensen willen dingen in de praktijk zien en niet alleen maar theorie horen.” Hij meent dat acties de economie van het land niet ten goede komen en alleen maar tot instabiliteit leiden. Mixon somde enkele problemen op die zich in achterstandsbuurten voordoen. Hij vroeg actie van de regering onder meer wanneer het gaat op pakketten en zorgverzekeringen. De ondernemer erkent dat zaken niet binnen twee jaar veranderd kunnen worden. Mangnoesing, die onder meer advies biedt op agrarisch gebied, vroeg erkenning van de Haïtiaanse gemeenschap, vooral vanwege haar bijdrage in de agrarische sector, en brak ook een lans voor gezinshereniging.

President Santokhi informeerde de groep onder meer over de distributie van voedselpakketten en de SRD 1800 sociale steun. Hij zal als staatshoofd wederom het fysieke contact oppakken. Verder zet de regering zich in voor training en begeleiding van jongeren. Zij staat ervoor open om via haar communicatiezenders met de Haïtiaanse gemeenschap te communiceren.

President Santokhi erkent dat de boodschap van de regering naar de totale samenleving overgebracht moet worden.