Gevonden stoffelijke resten van man die al drie maanden wordt vermist

De stoffelijke resten die gisteren werden aangetroffen bij een in aanbouw zijnde woning in Suriname, zijn mogelijk van een 27-jarige man die al drie maanden wordt vermist.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat in de directe omgeving waar het overschot werd aangetroffen, ook een paspoort is gevonden, dat aan de man zou toebehoren.

Deze man zou in december 2022 uit huis zijn vertrokken met de bedoeling naar het werk te gaan. In de middag was hij nog steeds niet naar huis gekomenen is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie is bezig met het onderzoek in deze zaak, om uitsluitsel te geven.