Drugsdealende visser aangehouden in vissersdorp

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag deze 36-jarige visser tevens drugsdealer in het district Commewijne aangehouden. Een gemengd team van de Surinaamse politie van Regio Oost was al geruime tijd bezig informatie over hem te verzamelen.

De verdachte maakte er namelijk een gewoonte van om vanuit Paramaribo naar het vissersdorp Pomona te komen, om daar drugs te verkopen. Vrijdag werd de man genaamd Peter P. alias ‘Rasta’ uiteindelijk aangehouden.

Volgens het Korps Politie Suriname zat de verdachte in een vissersboot en had hij een rugtas bij zich met daarin een grote hoeveelheid drugs, waaronder crack, cocaïne, marihuana en hasj. Deze zijn in beslag genomen.

P. werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek ter zake overtreding van de wet verdovende middelen in verzekering gesteld.