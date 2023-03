Politie schiet gericht op vluchtende autobestuurder

Het schietincident dat vrijdagavond werd gemeld aan de Pakanistraat in Suriname, blijkt zich ergens anders te hebben voorgedaan. Volgens de Surinaamse politie werd de 45-jarige automobilist Remond R. voor controle staande gehouden in de omgeving van On The Run.

De automobilist had geen bescheiden bij zich en ging hierover in gesprek met de agenten. Op een gegeven moment sprong hij echter in zijn auto en reed hard weg. Daarbij werd gericht op zijn voertuig geschoten.

De bestuurder reed door naar de Pakanistraat. Daar zouden buren de politie hebben gemeld, omdat hij met een schotwond werd aangetroffen. Het RBTP ging erop af en een ambulance werd ingeschakeld.

De politie die intussen ook naar de SEH was, bracht Remond over naar het politiebureau. Hij is aangehouden in afwachting op zijn voorgeleiding.