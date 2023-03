Motorfietser verliest controle in bocht en knalt frontaal op auto

Een motorfietser is vannacht iets na 01.00 uur ernstig gewond geraakt bij een zware aanrijding aan de Zonnebloemstraat in Suriname. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De motorrijder reed over de Zonnebloemstraat richting Goudenregenstraat. In de bocht nabij de Emile Boutersestraat verloor hij de controle over het stuur en knalde frontaal tegen een aankomende auto.

De wagen als motorfiets zijn zwaar beschadigd geraakt. De politie van Nieuwe Haven is ter plaatse bezig met het onderzoek.