Uitvaart Earl ‘Hele’ Ristie dinsdag 21 maart in Amsterdam

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger en muzikant Earl ‘Hele’ Ristie, die afgelopen maandag plotseling op 53-jarige leeftijd overleed in zijn woning te Amsterdam, wordt dinsdag 21 maart gecremeerd.

De uitvaart van Ristie, die ondermeer bekend was van de formatie La Caz, vindt plaats in zijn geboorteplaats Amsterdam. Na de plechtigheid zal er gelegenheid zijn tot condoleren.

De plechtigheid zal ook te volgen zijn via een live stream.

De zanger had maandagochtend pijn op de borst en werd naar het ziekenhuis verwezen. Later op de dag is hij thuis overleden. Vrienden, familie en fans verzamelden zich kort daarna bij de woning voor een laatste groet.

Earl was een van de oprichters van de formatie La Caz, die zowel in Nederland als Suriname bekendheid genoot.