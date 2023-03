Vertrekkende passagier staande gehouden op Zanderij vanwege openstaande boete

Een vertrekkende passagier, die op het punt stond af te reizen naar Nederland, is op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven door de politie van de afdeling (ANRS) staande gehouden. Daarbij werd zij in kennis gesteld van het vonnis die zij op haar naam had voor eerder begane verkeersovertredingen.

De vrouw werd beboet, aangezien zij met een niet herkeurd voertuig had deelgenomen aan het verkeer en ook de maximum toegestane snelheid had overschreden, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De passagier werd in de gelegenheid gesteld om via het POS systeem de boete te voldoen, aangezien zij geen contanten in SRD bij zich had. Na het voldoen van haar boete kon de vrouw haar reis voortzetten.

De politie werkt er dagelijks aan om gevonniste verkeersovertreders in beeld te brengen door adressen aan te doen, verkeersacties te houden en vertrekkende en aankomende passagiers op de luchthaven te controleren. Hierdoor kunnen de overtreders alsnog hun boetes betalen.

“Zij die geen gehoor geven aan de oproep van de politie zullen in hechtenis worden genomen. Indien u een verkeersovertreding hebt begaan en de politie u proces-verbaal heeft aangezegd, kunt u zich tijdens kantoor uren en wel van 07:00 uur v.m. – 15:00 uur n.m. aanmelden op de afdeling ANRS om na te gaan als u een openstaande verkeersvonnis op uw naam heeft. U kunt deze ter plaatse voldoen op de afdeling ANRS die gevestigd is op het politiebureau Latour”, laat de Surinaamse politie weten.