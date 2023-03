NDP zegt voorgesprekken nationale dialoog af: ‘Waste of time’ zegt Panka

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) zal niet deelnemen aan de voorgesprekken om te komen tot een nationale dialoog. Dat zegt partijwoordvoerder Ricardo Panka. Volgens Panka is de paarse partij uitgenodigd voor woensdagavond.

“Wij hebben netjes per brief bedankt om onze afwezigheid te bevestigen. Anderen hebben ook duidelijk aangegeven dat het a waste of time is”, benadrukt de NDP-topper. Volgens Panka is de situatie in Suriname op dit moment heel precair, terwijl de voorstellen die ongeveer een jaar terug middels een brief van de partij van Desi Bouterse aan de Surinaamse regering zijn gedaan, niet zijn uitgevoerd.

“De president heeft ook nimmer de egards genomen om een antwoord te geven op het schrijven. Nu zijn wij een jaar verder met 13 protestdemonstraties, opsluiten van protesterenden, schending van mensenrechten met een climax op 17 februari. Er moeten nu drastische maatregelen worden getroffen. U hebt geen voorgesprekken of dialoog nodig om die maatregelen te treffen”, aldus Panka.

Het was juist Bouterse die op 26 februari 2022 tijdens een massabijeenkomst in Ocer een voorstel deed aan de regering om een nationale dialoog te houden. Daaruit moet er een beleid komen dat uitgevoerd dient te worden. Daarna moet er een verkiezing worden uitgeschreven, waarbij dat beleid uitgevoerd moet worden.

Volgens Panka is de NDP nog steeds voorstander van een nationale dialoog, maar niet onder de huidige omstandigheden. “De president luistert naar niemand. Het is water naar zee dragen. De president koopt tijd”, aldus Panka.

Ondertussen heeft ook de Nationale Partij Suriname (NPS) van Gregory Rusland afgezegd voor de voorgesprekken.