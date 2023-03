Clarence Seedorf in Raad van Commissarissen Betaald Voetbal KNVB

Oud-international Clarence Seedorf zal zitting in de raad van commissarissen (rvc) van de KNVB. Tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 27 juni zal hij officieel worden benoemd, melden diverse media.

De 46-jarige in Suriname geboren Seedorf wordt de opvolger van Han Berger, die voetbaltechnisch adviseur van de voetbalbond is geworden.

Seedorf wordt beschouwd als een van de beste middenvelders van zijn generatie. Hij werd geboren op 1 april 1976 in Paramaribo, maar groeide op in Nederland en begon zijn carrière bij de jeugdacademie van Ajax Amsterdam.

Hij maakte zijn professionele debuut voor Ajax op slechts 16-jarige leeftijd in 1992 en won in zijn eerste seizoen de Eredivisie-titel. Hij speelde vervolgens voor Real Madrid, Inter Milan, AC Milan en Botafogo.

Seedorf had een indrukwekkende carrière op clubniveau en won talrijke titels, waaronder de Champions League met drie verschillende clubs: Ajax in 1995, Real Madrid in 1998 en AC Milan in 2003 en 2007. Hij werd ook vier keer kampioen in Italië, één keer in Spanje en vier keer in Nederland.

Op internationaal niveau speelde Seedorf 87 wedstrijden voor het Nederlands elftal en scoorde hij 11 doelpunten. Hij nam deel aan vier grote toernooien, waaronder het WK 1998, Euro 2000, het WK 2006 en Euro 2008.

Na zijn spelerscarrière werd Seedorf actief als coach en was hij onder meer hoofdtrainer bij AC Milan en de Kameroense nationale ploeg. Hij is ook betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven en goede doelen, waaronder de Clarence Seedorf Foundation, die zich richt op het verbeteren van het leven van kansarme kinderen over de hele wereld.