Brunswijk: ‘Onder vorige regering heel leger gegeven aan zoon van president’

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk stoort zich aan de kritiek over de benoeming van familie en vrienden in diverse functies. Hoewel hij toegeeft zijn familie te hebben geaccommodeerd, benadrukt hij dat de kritiek niet selectief moet worden geleverd.

Hij verwees naar de manier hoe ex-president Desi Bouterse zijn familie en gezin accommodeerde tijdens zijn regeerperiode en niemand in Suriname toen wat durfde te zeggen.

“Ik ben open voor kritiek, maar bepaalde mensen durven niet te praten wanneer bepaalde mensen aan de macht zijn. Ik wil geen namen noemen, maar ik kan u ook verwijzen naar de laatste regering.

Toen ze hadden overgenomen, hadden ze een heel leger gegeven aan de zoon van de president. Daarna was het de dochter van de president; alles wat moest gebeuren, moest via haar gaan. En niemand durfde wat te zeggen”, stelde de tweede man van het land vandaag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering.

Bouterse had in die periode ook de broer van de first-lady, Roy Lieuw A Sie, aangewezen als nieuwe consul-generaal in Amsterdam.

Brunswijk vindt dat het een normale zaak is om mensen te accommoderen, indien daartoe te mogelijkheid bestaat.