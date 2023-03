Aangereden fietser die zwaargewond raakte in ziekenhuis overleden

Een 40-jarige fietser die dinsdagavond betrokken was bij een zware aanrijding aan de Welgedacht A-weg in Suriname, is later op de avond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden. De man genaamd Kevin E. sloeg af met zijn fiets en werd door een aankomende automobilist geschept.

Het ongeval gebeurde om 18.48u op bovengenoemde weg. De 43-jarige automobilist K.E. reed richting de Indira Gandhiweg en de fietser in de tegengestelde richting. Ter hoogte van een winkel sloeg de fietser rechts af richting de inrit. Tijdens het beschrijven van de bocht doorkruiste hij het recht doorgaand verkeer.

De autobestuurder kwam in volle vaart en schepte de fietser. Deze viel met zijn hoofd op het asfalt en raakte zwaar gewond. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, alwaar hij rond 22.40u is komen te overlijden.

De in Frans-Guyana geboren automobilist is in het bezit van een rijbewijs en verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol.

Vernomen wordt dat er woensdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, een beslissing genomen zal worden ten aanzien van het lijk.

Dinsdagavond kwam ook een andere fietser om het leven; de 61-jarige Ghisai Bidjaiperkash werd doodgereden aan de Kuldipsinghstraat: