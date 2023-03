‘Geen hulp na verkeersongeval omdat politiewagen niet startte’

Dit voertuig was afgelopen nacht betrokken bij een verkeersongeval in het Oosten van Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat vijf volwassenen en een baby in het voertuig zaten.

Het ongeval vond rond 01.00u in de ochtend plaats aan de Oost-Westverbinding, ter hoogte van Perica. Bij kilometer 62 raakte het voertuig door nog onbekende reden van de weg.

De bestuurder van het betrokken voertuig, een Noah busje, nam zelf telefonisch contact op met politie Moengo. Hij kreeg echter te horen dat de politie niet kon komen. Gebleken is dat de pro-wagen niet kon starten en de politie daarom niet kon uitrukken.

“Ik ben erg teleurgesteld in de politie van post Moengo want wij hebben geen enkele hulp gehad”, aldus de betrokkene. De inzittenden klaagden van pijn, maar er was geen sprake van ernstig letsel. De politie hoefde daarom geen ambulance in te schakelen.

Een sleepdienst werd uiteindelijk ingeschakeld om het voertuig te bergen.