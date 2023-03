Bakstenen waterput ontdekt bij werkzaamheden achter monumentaal pand

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe septic tank achter het monumentale pand Waterkant 32, ontdekten arbeiders van NV Samat Aannemingsmij gisteren een bakstenen waterput. Dat meldt de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) vandaag.

De put die nog water produceert, is jaren geleden bovengronds afgebroken voor de aanleg van drainage buizen van een naastliggende septic tank en afvoerput.

De put heeft een diameter van ca. 1.02m, een buitenmaat van ca. 1.46m, en heeft een diepte van ongeveer 1.75m, maar vermoedelijk moet de put veel dieper zijn geweest aangezien de bodem gevuld is met zand en stenen. Verder is de muur van de bakstenen put even dik als de lengte van een baksteen (ca. 22cm).

Enkele maanden geleden ontdekten arbeiders in de kelder van Waterkant 30 een gewelfde bakstenen waterreservoir.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de restauratie van Waterkant 30 en 32, welke gefinancierd worden door het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP).

Via Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES):