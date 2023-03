Amerikaanse ambassadeur wil goede samenwerking met EZ

De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Robert Faucher, heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het doel van het bezoek is om de samenwerking met het Ministerie te intensiveren.

Minister Rishma Kuldipsingh heeft de ambassadeur op 14 maart ontvangen. Ook directeur Karishma Mathoera van het directoraat Ondernemerschap was aanwezig bij het onderhoud.

Ambassadeur Faucher heeft aangegeven dat dit de derde keer is dat hij in Suriname is, maar nu in de hoedanigheid van ambassadeur. Hij heeft ontwikkelingen en verbeteringen in Suriname geconstateerd wanneer hij een vergelijking maakt met de jaren toen hij eerder in het land was. Ondanks er economische uitdagingen zijn, zet het land haar beste beentje voort om zich te blijven ontwikkelen. Verder is Faucher de mening toegedaan dat de interactie tussen de VS en Suriname op het gebied van economie en politiek verbreed en verdiept kan worden.

Hiernaast kijkt de ambassadeur uit naar de kansen die gecreëerd kunnen worden voor een samenwerking in de oil-and-gas industrie. De ambassadeur ziet potentie in een moderne ontwikkeling van Suriname. Ook bij the-ease-of-doing business ziet de VS graag veranderingen, zodat investeerders uit het buitenland makkelijker kunnen investeren in Suriname. Faucher is zeer ingenomen dat de minister van EZ wil werken aan een intensieve samenwerking en verklapt dat de VS graag samenwerkt met landen die ondernemerschap willen ontwikkelen.

Minister Kudipsingh kijkt uit naar de samenwerking met de VS, zodat zij ook de gekwalificeerde investeerders vanuit VS kunnen krijgen om ondernemerschap in Suriname te helpen stimuleren op het gebied van expertise en professionaliteit door middel van training en coaching. De bewindsvrouw benadrukt dat één van de beleidsdoelen van het Ministerie, het stimuleren en ontwikkelen van Klein en Middelgrote Ondernemingen (KMO) is. Zij geeft aan dat er technische bijstand nodig is om de KMO’s te ontwikkelen, zodat er gezorgd kan worden voor de nodige training en coaching.

De minister gelooft dat ondernemerschap de ruggengraat is om de economie van het land op gang te brengen.