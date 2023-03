72-jarige man hangend aan balkon aangetroffen

Een lugubere aanblik vanmiddag aan de Corantijnstraat in Suriname. Een 72-jarige man werd daar hangend aan een balkon aangetroffen, nadat hij zelfmoord had gepleegd.

Op beelden in het bezit van onze redactie, is te zien dat het lichaam aan het balkon van de woning hing en vanaf de straat goed te zien was.

Vernomen wordt dat het slachtoffer een habituele drinker was en niet geaccepteerd zou worden door de familie. Hij meldde zich vaker bij de politie met de mededeling dat hij uit huis werd gezet en niet geaccepteerd werd.

De politie van Flora die over de verhanging werd ingeschakeld, ging ter plaatse voor onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het stoffelijk overschot wordt afgestaan aan de nabestaanden of in beslag wordt genomen.