49-jarige man ligt drie dagen dood in woning

In een woning aan de Adroestraat in Suriname, is een 49-jarige man vanmiddag dood aangetroffen. Hij zou daar ongeveer drie dagen hebben gelegen.

De buren namen dinsdagmiddag een onaangename geur waar, waarna ze besloten poolshoogte te nemen. Voor alle zekerheid schakelden ze de politie in.

De wetsdienaren van Flora togen na de melding ter plaatse en troffen een man levenloos op de grond in de woonkamer aan. Zijn lichaam verkeerde reeds in staat van ontbinding.

Volgens de politie woonde de man alleen en is er geen sprake van misdrijf. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam van de man genaamd Milton Wiebers afgestaan aan de nabestaanden.