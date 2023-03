Rekruut pa neemt kind (1) weg en dreigt moeder met moord en zelfmoord

Een 27-jarige rekruut bij de Penitentiaire Ambtenaren (pa) in Suriname, heeft zaterdag in de vooravond zijn 1-jarig dochtertje zonder toestemming opgehaald thuis bij een tante. Hij deed daarbij de mededeling dat hij het kind zou vermoorden en daarna de hand aan zichzelf zou slaan.

De man verliet daarna de plaats met het kind, in een blauw gelakte Toyota Ist. De tante bij wie het kind verbleef, belde gelijk de moeder van de dreumes op. De radeloze moeder schakelde op haar beurt de politie van De Nieuwe Grond in.

De Surinaamse politie zette een zoekactie op touw. Later in de avond rond 23.00u kreeg de sterke arm melding dat de rekruut via een vriend het kind aan de moeder had overgedragen.

Vernomen wordt dat de rekruut tot op het moment van schrijven zich nog niet bij de politie had aangemeld. Aan zijn opsporing wordt gewerkt.