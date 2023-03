Politieman opgelicht door 24-jarige die PlayStation zou leveren

Een politieman in Suriname is onlangs door een 24-jarige man voor een bedrag van 400 euro opgelicht. De man zou binnen een week een PlayStation voor de politieman uit het buitenland laten halen, maar liet niets meer van zich horen nadat hij een voorschot ontving.

Volgens de aangever kwam hij een post op Facebook tegen, waarbij de jongeman genaamd Guido vermeldde dat hij binnen een week spullen uit het buitenland kon laten halen. De wetsdienaar was geïnteresseerd en maakte telefonisch contact op met hem.

De prijs van de PlayStation was iets meer dan 500 euro. Nadat ze het eens waren geworden, moest de wetsdienaar een voorschot van 400 euro betalen. Nadat een week was verstreken had de benadeelde nog geen bericht van Guido ontvangen over de bestelling.

Al gauw kwam de politieman erachter dat iets niet klopte. De benadeelde stapte naar de politie en deed aangifte tegen Guido. Vernomen wordt dat Guido een oud bekende van de politie is. Hij was eerder vast voor soort gelijk feit. Hij probeerde iemand van het Parket ook in de maling te nemen.

De verdachte werd aangehouden. Indien hij het geld niet terug zou betalen, zou hij in verzekering worden gesteld. Uiteindelijk kwam de arme moeder van Guidoop het politiebureau en betaalde 400 euro aan de aangever.

Guido werd daarna, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, heengezonden.