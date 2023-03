Minister Sewdien oriënteert zich bij markoesa-aanplant te Apoera

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij in Suriname (LVV) heeft afgelopen weekend een oriëntatieronde gedaan op Apoera. De bewindsman heeft daarbij op 12 maart de markoesa-aanplanten bezocht. Het betreft een project dat voor de verkiezingen was opgestart. Er waren toen 32 boeren gefaciliteerd, elk met 100 plantjes, om hen kennis te laten maken met én stimuleren tot de teelt van markoesa.

Het gaat om een hybride Braziliaanse markoesaras dat een snellere oogst biedt. De LVV-minister heeft samen met een vertegenwoordiger van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) de aanplanten bezocht van boeren die zich nog met de teelt bezighouden. De landbouwers hebben te kampen gehad met wateroverlast, waardoor er van de groep van 32 nog slechts twee aan markoesateelt doen en waarvan een zelfs aan uitbreiding heeft gedaan.

Er zal een team van het ministerie achterblijven om te inventariseren welke terreinen onderlopen, en waar het knelt in het systeem van afwatering. Voor minister Sewdien is het belangrijk om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen om de landbouw te stimuleren. Het is de bedoeling om samen met de boeren na te gaan hoe te komen aan het nodige materiaal, in het bijzonder machines die nodig zijn voor het versnellen van processen.

Recent is een LVV- kantoor geopend op Apoera, waarvan de medewerkers deels getraind zijn en nog verder getraind zullen worden. Vanuit dit kantoor zullen lokale boeren begeleid worden en zal er aan hen plantmateriaal beschikbaar worden gesteld. “Er zijn boeren die serieuze plannen hebben en commercieel willen gaan. Wij zullen kijken hoe we die middels het NOFA-fonds kunnen faciliteren”, aldus minister Sewdien.

Verder zal de groep in contact worden gebracht met een bedrijf dat fruit opkoopt, verwerkt en vermarkt. Het ministerie zal het project samen met de boeren evalueren en van gedachten wisselen om de markoesateelt landelijk uit te breiden.