Vrouw probeert gramoxone in te nemen vanwege dagelijkse mishandeling door echtgenoot

Een vrouw in Suriname probeerde zondagmorgen een einde aan haar leven te maken door het verdelgingsmiddel gramoxone in te nemen. Dit deed ze omdat ze haast elke dag door haar echtgenoot, die een habituele drinker is, wordt mishandeld.

Zondagmorgen was het weer het geval bij dit gezin, waarbij de vrouw uit boosheid en frustratie een fles inhoudende gramoxone probeerde in te nemen. Een familielid, dat toevallig dicht bij de vrouw stond sloeg de fles met inhoud weg.

Ze schakelde daarna de politie van Leiding 9A in, die op hun beurt de 43-jarige Galid J. op zijn woonadres heeft aangehouden. Hij werd naar het politiebureau overgebracht. De vrouw wenste geen strafrechtelijke vervolging tegen haar man, omdat hij de enige kostwinner is.

Het echtpaar is 22 jaar getrouwd en heeft drie kinderen. De oudste is 19 jaar en de jongste 12. Ook de kinderen van dit echtpaar zijn de situatie beu. De vrouw is momenteel ter observatie in het ziekenhuis opgenomen voor eventuele psychologische begeleiding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is haar man Galid in verzekering gesteld.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)