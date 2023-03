Unieke voorstelling ‘The Story of Travis’ na première in heel het land te zien

Afgelopen zaterdag ging de voorstelling ‘The Story of Travis‘ in Rotterdam in première. Het gaat om een uniek project; de cast is volledig zwart en het creative team is volledig zwart en vrouw. Allen zijn van Surinaamse of Caribische afkomst.

Met onder andere Jetty Mathurin, Dionne Verwey, Howard Komproe, Jennifer Muntslag, Joy Wielkens, Ruurt De Maesschalck, Ritzah Statia en Yamill Jones. Regie is in handen van Romana Vrede, voor wie het haar eerste grote zaal regie is.

The Story of Travis is een nieuwe toneeltekst geïnspireerd door de Broadway klassieker A Raisin in the Sun van Lorraine Hansberry uit 1959. Over het belang van het hebben van dromen, het laten gelden van je stem in een wereld die niet voor jou lijkt ingericht en het vinden van een thuis.

In poëtische monologen, herkenbare familiesituaties en spirituele dialogen bevraagt de voorstelling de burden of the Black dream en hoe het is om als enige hoop van je familie de wereld ingezonden te worden.

De voorstelling ging gisteren in Rotterdam in première en gaat erna door het hele land spelen (o.a. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Zwolle, Tilburg en Eindhoven). Bekijk de speeldata hier.(Tekst loopt door onder video)

Als tiener verruilt de Amerikaanse Travis (gespeeld door Ruurt De Maesschalck) zijn geboortestad Chicago voor een nomadisch bestaan. Dan wordt hij verliefd, krijgt kinderen en bouwt een nieuw leven op in Nederland. Op 78-jarige leeftijd gaat Travis nog een keer op reis en keert terug naar Chicago. Tijdens zijn bezoek aan zijn familiegraf blikt hij terug op zijn leven. Door herinneringen op te halen uit het verleden en in gesprek te gaan met familieleden, bereidt Travis zich voor op zijn overgang naar het hiernamaals.

Over de makers

Tussen 2016 en 2019 laat Well Made Productions het Nederlandse theaterpubliek kennismaken met The Raisin Cycle. Soortgelijke groot gemonteerde bi-culturele verhalen voor een divers publiek in de grote zaal worden nog altijd te sporadisch gemaakt, daarom bundelen Well Made Productions en Theater Rotterdam in seizoen 2022-2023 hun krachten.

De initiatiefnemers van The Story of Travis zijn vijf zwarte vrouwen; een unicum in het theaterlandschap. De crew bestaat uit Ellen Tjon A Meeuw (zakelijke productie) en Samora Bergtop (artistieke productie) van Well Made Productions, die voor deze nieuwe toneeltekst wederom optrekken met schrijver/scenarist Esther Duysker.

Regisseur Romana Vrede geeft het familieverhaal haar unieke signatuur mee en Alida Dors (artistiek directeur Theater Rotterdam) tekent voor de choreografie.