Racende jongeman die Boiler doodreed blijft vast; moeder slachtoffer vergeeft hem

Ruiz G., de inmiddels 20-jarige automobilist die ondernemer Raymon Ford op zijn bakfiets doodreed, blijft in hechtenis. Dat heeft de rechter afgelopen donderdag bepaald, na het zien van diverse videobeelden van het verkeersongeval.

De bekende ondernemer van Pp bakfietsmobileworstwaren bekend als Boiler en Jamäro, overleed op zondag 29 januari in de vroege ochtend nadat hij door G. werd aangereden aan de Kwattaweg in Suriname.

Uit analyses van de Surinaamse politie blijkt dat Ruiz zeker gemiddeld 130 km per uur heeft gereden in zijn Mercedes-Benz, met uitschieters naar wel 170 km per uur. Hij knalde bij het inhalen met hoge snelheid eerst tegen zijn voorligger en daarna tegen Ford.

Op de plek waar het ongeval gebeurde zou een inhaalverbod gelden.

Advocaten Irvin Kanhai en Murwin Dubois, die Ruiz vertegenwoordigen, hadden rechter Roy Elgin gevraagd om zijn hechtenis op te heffen. Deze heeft dit verzoek resoluut afgewezen; G. blijft vastzitten tot het vonnis.

Ruiz, die vorige week 20 jaar werd in hechtenis, heeft tijdens de zitting spijt betuigt voor de aanrijding die hij veroorzaakte. De moeder van het slachtoffer zei op de zitting dat ze Ruiz G. al heeft vergeven en niet boos op hem is.