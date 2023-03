Nieuwe Nationale Geneesmiddelenklapper commissie geïnstalleerd

Minister Amar Ramadhin heeft de nieuwe Nationale Geneesmiddelenklapper (NGK) commissie vrijdag geïnstalleerd op het ministerie van Volksgezondheid.

De eerste lijst van essentiële geneesmiddelen namelijk “De Nationale Geneesmiddelenklapper” in Suriname werd in 1985 gemaakt. Die lijst werd sindsdien continu aangepast door de NGK-commissie.

Het doel van de NGK-commissie is het selecteren van geneesmiddelen die de behoefte in de gezondheidszorg in Suriname dekken. De selectie vindt plaats op basis van “The Essential Medicine Concept” van de WHO, na bestudering van alle relevante publicaties met betrekking tot elk voorstel tot wijziging van de NGK.

De commissie is tevens belast met het up-to-date houden van de Nationale Geneesmiddelenklapper in overeenstemming met de ontwikkelingen in de wereld en de haalbaarheid in Suriname.

Minister Ramadhin gaf bij de installatie van de commissie, die onder leiding staat van Els Dams, enkele financiële overzichten over de medicamenten consumptie aan en wees erop dat in overleg getreden moet worden met de zorgverzekeraars, de artsen en andere belanghebbenden om het voorschrijfgedrag te standaardiseren. Ook zal de samenleving gericht geadviseerd moeten worden over medicamenten, met de focus op het wel of niet gebruiken van bepaalde medicijnen.

De indicaties wijzen erop dat de gemiddelde Surinamer teveel medicijnen gebruikt. De focus moet worden gelegd op het veelvuldig gebruik van middelen, waarvan de werkzaamheid in twijfel getrokken wordt. Ramadhin heeft dit voorgelegd aan de NGK-commissie en kijkt uit naar het advies.