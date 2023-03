Vluchtende dieven komen met auto vast te zitten

In de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00u, zijn de verdachten D.V. en G.F. aangehouden en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. Dit dankzij alerte buurtbewoners van de schotelweg te Lelydorp. Een voertuig met goederen, vermoedelijk gestolen spullen, is in beslag genomen.

Bewoners van bovengenoemde weg zagen twee mannen rond bovengenoemd tijdstip met grasmaaiers lopen. De politie werd op de hoogte gesteld waarna de mannen in een voertuig vluchten. Het voertuig kwam vast te zitten waarna de mannen te voet hun vlucht voortzetten.

D.V. kon ter plaatse door de politie van Lelydorp worden aangehouden. G.F. kon na bekomen informatie door de politie op zijn woonadres worden aangehouden. Tijdens een huiszoeking werden gestolen spullen van diefstal afkomstig aangetroffen en in beslag genomen.

De vluchtauto werd in beslag genomen en door een sleepwagen weggebracht. De buit betreft tuingereedschappen en kledingstukken. Beide verdachten zijn na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld door de politie van Lelydorp.

Het onderzoek duurt voort.