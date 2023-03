Dode man naast taxi in goot langs de weg aangetroffen

Aan de Okrodam, een zijstraat van de Henry Fernandes weg in Suriname, is vanmorgen een auto in een goot langs de weg aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat naast het voertuig het levenloos lichaam van een man is aangetroffen.

Het gaat om een voertuig dat gebruikt wordt als taxi. Het lichaam vertoont verwondingen.

De weg is afgesloten en diverse instanties alsook onderdelen van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld voor nadere onderzoek.

Later meer.

UPDATE – De man die zaterdagmorgen dood op de berm te Okrodam werd aangetroffen, is de 47-jarige taxichauffeur Vijaikumar Mangroe. Er is sprake van gruwelijke verminking; het slachtoffer vertoont ernstige kapverwondingen aan achterhoofd, nek en beide schouders.