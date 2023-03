Nationaal Leger participeert aan ‘Fer De Lance’ oefening in buurland Frans-Guyana

Het Surinaamse Nationaal Leger neemt deel aan ‘Fer De Lance’, een internationale militaire oefening die georganiseerd wordt door het Franse leger in Frans-Guyana.

Naast Suriname nemen ook eenheden van Brazilië en Guyana deel.

Voor Suriname is het van belang om sterke regionale partnerschappen te hebben om gezamenlijk voor veiligheid te zorgen, informatie en inlichtingen te delen, maar in het bijzonder om de interoperabiliteit tussen regionale legers te bevorderen. Deze interoperabiliteit is belangrijk wanneer legers gezamenlijk vredes-en veiligheidsmissies en/of humanitaire operaties uitvoeren.

De Surinaamse delegatie bestaat uit een gemengd peloton van de Landmacht en Marine. Ook zijn er vier observers onder leiding van de majoor Ajay Bagwandien die in de staf van de oefening participeren.

Totaal doen er 27 Surinaamse militairen mee aan de oefening, die op Frans grondgebied gehouden wordt en wel van 7 maart tot en met dinsdag 21 maart 2023.