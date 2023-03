Journalist en echtgenote halen nieuwe auto op

De journalist in Suriname, wiens auto tijdens de rellen op 17 februari in brand werd gestoken, heeft vrijdag een nieuwe auto opgehaald. Het voertuig is aanbetaald door Starnieuws, het medium waar hij werkzaam voor is.

Journalist René Gompers ging op die bewuste dag met een privé voertuig naar het Onafhankelijkheidsplein om de protestactie te verslaan. Het ging om de auto van zijn echtgenote. Dit omdat het busje van Starnieuws die dag door omstandigheden niet beschikbaar was.

Op het plein werd de auto eerst geplunderd en leeggeroofd, waarbij ook zijn laptop is gestolen. Daarna werd de auto op zijn kant geplaatst en in brand gestoken. Hiervan zijn diverse beelden gemaakt zoals de foto hieronder.

Marci en René Gompers met hun nieuwe auto vrijdagmiddag opgehaald meldt Starnieuws vandaag. Vrienden van René zijn een fundraising gestart om te helpen met de afbetaling.

De uitgebrande auto was gekocht bij Yokohama. Dit bedrijf heeft een fikse korting gegeven bij de aankoop van het nieuwe voertuig.

Gompers kreeg ook en auto aangeboden door ABOP leider Ronnie Brunswijk. Dit aanbod heeft hij afgeslagen.