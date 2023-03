‘Geldezel’ aangehouden in zaak oplichting via Facebook

In Suriname zijn een tiental personen de afgelopen tijd via Facebook opgelicht. Naar zeggen van de aangevers kregen zij via Facebook een bericht, waarbij er geschenken aan hen werden beloofd, maar dat zij de afhandeling- en douanekosten zelf moesten betalen. Na enige tijd ontvingen betrokkenen wederom een bericht dat het pakket was gearriveerd en dat zij de kosten op een bepaald rekeningnummer moesten storten. Pas na de storting, kwamen de aangevers tot de ontdekking dat er nimmer sprake is geweest van een geschenk, maar dat ze gewoon zijn opgelicht.

De criminelen hebben op deze manier een aantal personen voor grote geldbedragen in SRD benadeeld. Tijdens het politioneel onderzoek kwam de 55-jarige Lucie B. in beeld, waarbij er is gebleken dat een aantal slachtoffers geld op haar rekening heeft gestort, dat zij inmiddels heeft afgestaan aan derden. B. werd opgespoord en op 3 maart 2023 aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie en medeplichtigheid aan oplichting.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Lucie hangende het verdere onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

Volgens het Korps Politie Suriname staan personen als Lucie internationaal bekend als geldezels of money mules. Zij laten hun bankrekening opzettelijk misbruiken voor criminele activiteiten door onder andere geld verkregen door misdrijf af te staan aan derden dan wel wit te wassen. Hun vergoeding bestaat meestal uit de inhouding van een deel van het gestorte geldbedrag.

Verder is er komen vast te staan dat veel mensen zich de laatste tijd voor deze daad lenen. De politie doet derhalve een beroep op de gemeenschap om dit crimineel gedrag achterwege te laten, aangezien dit een strafbaar feit oplevert. Verder vraagt zij de samenleving om niet in te gaan op allerlei aantrekkelijke aanbiedingen die via social media door onbekenden worden gedaan.

Eventuele benadeelden worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de afdeling Fraude voor het doen van aangifte. Deze afdeling is ondergebracht op het politie bureau Geyersvlijt en is te bereiken op de telefoonnummers 455830 / 451313.