Doodgevonden taxichauffeur (47) gruwelijk verminkt

De man die zaterdagmorgen dood op de berm te Okrodam in Suriname werd aangetroffen, is de 47-jarige taxichauffeur Vijaikumar Mangroe. Er is sprake van gruwelijke verminking; het slachtoffer vertoont ernstige kapverwondingen aan achterhoofd, nek en beide schouders.

Het slachtoffer werd rond 07.00u door een voorbijganger ontdekt. Zijn ontzielde lichaam werd dicht bij een EBS mast badend in bloed aangetroffen.

Naast de kapwonden op het lichaam zijn ook kap- en steekverwondingen in het gelaat waargenomen. Zijn voertuig, met bloedsporen, werd niet ver van het lijk in de goot aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen. Het motief achter de gruwelijke moord is nog onbekend.

De politie van Kwatta heeft het verdere onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.