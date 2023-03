Aanhouding zoon en neefje in doodslagzaak onrechtmatig getoetst: OM tekent beroep aan

In de zaak waarbij de 43-jarige Harvey Misidjan op maandag 6 maart kwam te overlijden, nadat hij door zijn oom Louis M. (63), diens zoon Cose M. (31) en een neefje Junnery A. (24) werd mishandeld, heeft het Openbaar Ministerie in Suriname beroep aangetekend.

De drie werden na afstemming met het OM in verzekering zijn gesteld, waarna de aanhouding van Cose en Junnery onrechtmatig werd getoetst. De twee zouden vrijdag naar huis kunnen gaan, maar omdat het OM hiertegen in beroep ging is dit gestuit.

Advocaat Chandra Algoe bevestigt dit geval. Zij staat alle drie verdachten juridisch bij. Volgens Algoe ontbreekt het obductie rapport. Het is daarom nog niet bekend waaraan het slachtoffer is overleden. De advocate geeft aan dat haar cliënten vrijdag voorgeleid werden bij de rechter-commissaris, die de inverzekeringstelling van Cose en Junnery onrechtmatig toetste, terwijl die van Louis rechtmatig werd getoetst.

Hiertegen ging het OM in beroep. Het trio blijft nog in politie arrest.

Het drama deed zich maandagmorgen voor, aan de Oost-Westverbinding in het district Commewijne. Het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie, heeft uitgewezen dat de familie Misidjan die te Oost-Westverbinding woonachtig is, ruzie kregen om een gestolen rugspuit. De oom van Harvey vermoedde dat zijn neefje meer van de diefstal af moest weten.

Samen met zijn zoon Cose en een ander neefje Junnery begaven de drie manspersonen zich naar de woning van Harvey. Louis was gewapend met een scherp voorwerp en een jachtgeweer en zijn zoon alleen met een scherp voorwerp. Zij renden het terrein van Harvey op en vielen hem gelijk aan.

Hij werd op de grond gedrukt, gekneveld en zwaar mishandeld, terwijl het neefje Junnery toekeek. De vrouw van Harvey rende naar de buren voor hulp en schakelde de politie in. Na de mishandeling namen Cose en Junnery een gascilinder weg uit de woning van het slachtoffer en verliet het drietal de plek.

Toen de vrouw terugkeerde naar haar woning vertoonde haar man geen teken van leven meer.

De drie verdachten werden enkele uren na hun daad door de politie van Moengo en medewerkers van de afdeling Kapitale Delicten (KD) opgespoord en aangehouden. De scherpe voorwerpen zijn nog niet achterhaald. Op aanwijzing van Cose is het jachtgeweer gevonden en in beslag genomen. Hierna werd het drietal ter voorgeleiding overgebracht naar de afdeling KD.