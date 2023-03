VIDEO: Aankomst Nederlandse militaire voertuigen in Suriname

In verband met de jungle training van Nederlandse militairen later deze maand in Suriname, zijn er gisteren en vandaag een aantal containers en Nederlandse militaire voertuigen in Suriname aangekomen.

Deze werden in colonnes onder begeleiding van de Militaire Politie vanuit de Jules Sedney Haven vervoerd worden naar de Ayoko Kazerne te Zanderij (BBZ).

Tussen 6 en 12 maart is er Nederlandse militaire activiteit in de haven en het centrum van Paramaribo zichtbaar vanwege de logistieke beweging tussen schip en oefengebieden ten zuiden van Paramaribo.

Deze training vindt voor het tweede jaar op rij plaats in Suriname en wordt ditmaal georganiseerd door het Nederlandse Korps Mariniers. Naast Nederlandse militairen volgen ook een aantal Amerikaanse mariniers de training.

Filmpje: