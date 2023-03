Politie houdt zwaar gewapende man aan in centrum Paramaribo

De politie in Suriname heeft vanmorgen een man in het centrum van Paramaribo aangehouden, die rondliep in een kogelvrij vest en gewapend was met een zogeheten ‘five-shooter’ en een vuistvuurwapen.

De 28-jarige V.F. werd vrijdagochtend door leden van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) aangehouden aan de Waterkant ter hoogte van de Surinaamse Volkscredietbank (VCB).

De politieagenten waren bezig te surveilleren toen hen opviel dat V.F. rondliep zonder uniform met een kogelvrije vest. Ook was hij gewapend met five-shooter en een vuistvuurwapen.

Bij navraag of hij bevoegd was deze wapens bij zich te hebben, bleek dat de man geen buiten gewone agent (BAVPer) is en ook geen deel uitmaakt van een speciale eenheid. Hij werd meteen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Gaande het onderzoek beweerde de verdachte dat hij werkzaam is bij een security bedrijf. Na afstemming met het Surinaamse openbaar ministerie is V.F. in verzekering gesteld voor illegaal wapenbezit. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.