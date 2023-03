Man slaat moeder van zijn kinderen met hamer

De 30-jarige Marciano K. is door de politie in Suriname aangehouden nadat hij de moeder van zijn kinderen, met wie hij al drie jaar niet meer samen woont, heeft geslagen met een hamer.

De twee hebben samen drie kinderen die af en toe bij hun vader gaan. Op de dag van Holi Phagwa bracht de moeder twee van de kinderen van 5 en 11 jaar bij hun vader aan de Slagbalstraat. Ze waren in de slaapkamer toen de ouders ruzie begonnen te maken.



Marciano bracht zijn ex-partner een paar rakken klappen toe. Hij pakte daarna een schroevendraaier, waarna de kinderen hard begonnen te huilen. Hij zette de schroevendraaier weg maar pakte daarna een hamer waarmee hij de vrouw sloeg.

Ze rende gewond naar buiten en riep om hulp. Twee neven van haar ex schoten haar te hulp. Gelijk daarna stapte ze naar de Surinaamse politie en deed aangifte tegen Marciano.

De politie ging na de melding naar het adres van de verdachte. De driftkop werd ter plaatse aangetroffen, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De ex-vrouw is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Marciano blijft aangehouden.