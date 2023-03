Jongeman met gestolen ruitenwissers en portofoons aangehouden

De 20-jarige Juninho A. is in de nacht van 7 op 8 maart met gestolen goederen door surveillerende leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden te Pontbuiten.

De politie reed voorbij en merkte voor een winkel aan de Pontbuitenweg in Suriname, een groep hangjongeren op. De wetsdienaren stopten en stelde een onderzoek in.

Terwijl de sterke arm ter plaatse bezig was viel het hen op dat iemand zich in een crème auto schuil hield. Dit was aanleiding voor de agenten om een onderzoek in te stellen.

In de auto werd Juninho aangetroffen. Bij onderzoek werden twee ruitenwissers van een Toyota Vitz, twee portofoons en breekwerktuig aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte kon de herkomst van de goederen op dat moment niet verklaren, waarna de politie hem aanhield en overbracht naar politiepost Livorno.

Bij de voorgeleiding verklaarde de verdachte dat hij de ruitenwissers had gekocht op Uitvlugt voor zijn broer. Ten aanzien van de portofoons zegt hij dat die aan zijn werkgever toebehoren.

Juninho is hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.