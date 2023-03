Jonge vrouw (18) sedert 7 maart vermist

De familie van Senn-yve Landveld in Suriname, is ten einde raad. De 18-jarige is sedert 7 maart vermist. Hiervan is inmiddels aangifte gedaan.

De jonge vrouw die ook bekend is met de roepnaam Loeloe, is op 7 maart 2023 tegen 12.00u uit huis vertrokken met onbekende bestemming. Zij zou 1.000 SRD uit huis hebben meegenomen en is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact op te nemen met de Surinaamse politie te post Rijsdijk, Para of 8747547 of 8862316