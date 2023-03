Gerenoveerde steiger moet ontwikkeling Groningen ten goede komen

De steiger langs de Saramaccarivier te Groningen verkeert in een deplorabele staat en is wegens instortingsgevaar niet bruikbaar. In dit kader is er een project ingediend bij het Kabinet van de President van Suriname door het commissariaat van Saramacca voor de renovatie van de steiger.

“Dit zal ertoe bijdragen om het ressort verder tot ontwikkeling te brengen,” zegt districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga.

Dc Bansi-Durga juicht het toe dat er vanuit het Kabinet van de President middelen zijn vrijgemaakt voor de renovatie van de steiger. “Wij mochten enkele projecten indienen bij het bureau van gemeenschapsprojecten op het kabinet.” In het kader van binnenlandse toerisme zijn er enkele projecten ingediend, waaronder de renovatie van de steiger.

Volgens de burgermoeder zal het opknappen van de steiger, het toeristisch gebeuren van het ressort weer tot bloei brengen. Ze is van mening dat de steiger als een toeristische trekpleister zal dienen waarbij bezoekers van deze plek zich langs het water kunnen vermaken. Verder kunnen ook de vissers ook gebruik maken van deze steiger om hun boten aan te meren. Na ruim 3 jaar de toegang voor het publiek te hebben ontzegd, vindt zij het belangrijk dat de steiger weer opengesteld wordt voor het publiek.

De steiger werd in 2008/2009 gebouwd met materialen die toen uit het bos zijn gehaald door leden werkzaam op het commissariaat. De palen en balken zijn nu aan vervanging toe en is men al gestart met het slopen en vervangen. Het project kost bijna SRD 1 miljoen en wordt eind maart 2023 opgeleverd. Na ruim 3 jaar de toegang voor het publiek te hebben ontzegd, vindt zij het belangrijk dat de steiger weer opengesteld wordt voor het publiek.

Er is verder ook gedacht aan regelmatige onderhoud van de steiger zodat deze in een goede staat blijft.