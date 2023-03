CARICOM-jeugdvertegenwoordigers worden klaargestoomd voor uitvoering jeugd actieplan

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) werkt middels gerichte trainingen aan het versterken van kennis en vaardigheden van zowel de CARICOM-jeugdambassadeurs (CYA’s) als CARICOM-jeugdofficiers (CYO’s).

Deze trainingen moeten de jeugdvertegenwoordigers in staat stellen om op een effectieve manier invulling te kunnen te geven aan hun taken. Een van hun taken is uitvoering geven aan het CARICOM Youth Ambassadors Program for Suriname (CYAPS) en het actualiseren en implementeren van het CARICOM Youth Development Action Plan (CYDAP).

In het kader van deze capaciteitsopbouw hebben de jeugdvertegenwoordigers op zaterdag 4 maart de eerste training in een serie van een zestal trainingen afgerond.

De bedoelde training had als thema “From Planning to Actuality”. Het leerdoel was hoe doelen te stellen en hoe de strategische planning wordt bepaald om koers te zetten naar de uiteindelijke implementatie van programma’s.

Het project van de trainingen ter capaciteitsopbouw van deze speciale doelgroep wordt uitgevoerd door het onderdirectoraat Nationaal Jeugdinstituut (NJI) van het ministerie. De interim-directeur van dit Instituut, Mitesh Bhaggoe, zei bij deze gelegenheid aan de jeugdvertegenwoordigers dat hij verwacht dat ze met de toegeruste kennis, in de praktijk zullen demonstreren dat ze het eerste leerdoel beheersen door aan de slag te gaan.

Bhaggoe heeft verzekerd dat het ministerie zich zal blijven richten op versterking en verbetering van de capaciteit van deze groep met de bedoeling dat ze excelleren in het vertegenwoordigen van de Surinaamse jeugd binnen de CARICOM.