ADJUMA party met Passion en Sabroso op zaterdag 25 maart

Op zaterdag 25 maart 2023 is het heetste feestje van Zuid-Holland, ADJUMA, weer helemaal terug in de Sir Winston Club te Rijswijk. En dit keer kan er gefeest worden met twee topbands te weten PASSION en SABROSO, die momenteel op bezoek is in Suriname.

Tussendoor draaien DJ’s Shar en Senzy de lekkerste hits.

De Early Bird kaarten waren snel uitverkocht, maar er zijn nog enkele pre-sale tickets verkrijgbaar via www.adjuma.party.

Mis dit niet want het wordt super gezellig in de club. De capaciteit is beperkt dus haal je kaarten nu (vol=vol en op=op).

ADJUMA PARTY

Zaterdag 25 maart 2023

Sir Winston Club Rijswijk

Van 23.00u – 04.00u

www.adjuma.party

Info en VIP via WhatsApp: 0645971543 | Surinaams/Javaanse keuken aanwezig.