Inbrekers slaan hun slag terwijl bewoners slapen; nemen auto mee

Een vrouw en haar kinderen in Suriname zijn afgelopen nacht het slachtoffer geworden van inbrekers, zonder dat ze het door hadden.

Hun woning te Ephraimzegen is tussen 03.00u en 04.00u vermoedelijk door twee mannen middels braak betreden. De woning werd overhoop gehaald waarna de verdachten met het voertuig van de vrouw des huizes ervan door gingen.

De benadeelde N.S. (31) zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat en haar kinderen lagen te slapen. Ze hadden niet eens door dat de inbrekers in haar kamer waren, waar zij geld en sieraden uit haar tas hebben genomen. De mannen zijn via de achterdeur de woning binnen gedrongen.

Nadat alles flink overhoop werd gehaald vluchtte de daders met het voertuig van de benadeelde. De auto werd enkele uren daarna onbeheerd te Latour aangetroffen. De Surinaamse politie werd op de hoogte gesteld die ter plaatse ging voor onderzoek.

De benadeelde zegt dat ze God dankbaar is, dat hen niets is overkomen. Aan de aanhouding van de inbrekers wordt gewerkt.