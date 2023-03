Bestuurskunde Week op AdeKUS: Let’s Talk, Listen en Bond!

In de week van 13 t/m 17 maart zal de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de tweede editie van de Bestuurskunde Week organiseren.

Het thema dit jaar is: Let’s Talk, Listen en Bond! Recognizing the power of local government in Suriname.

Het doel van deze week is om enerzijds de studierichting te profileren binnen de Surinaamse samenleving en anderzijds om de studenten kennis te laten maken met de praktijk van de Surinaamse publieke sector.

Dit jaar is de focus gericht op het lokaal bestuur (inclusief traditionele gemeenschappen) in Suriname.