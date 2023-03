Vrouw dood langs de weg in Paramaribo aangetroffen

Aan de Kanangalaan, omgeving Paramaribo Zoo, is vanmiddag het lichaam van een vrouw aangetroffen. Vermoedelijk is ze daar gedumpt door personen in een auto.

Buurtbewoners hebben schoten en daarna gierende banden gehoord. Ze zagen een donker gelakt busje richting de Letitia Vriesdelaan rijden.

De Surinaamse politie heeft de weg afgezet. Verschillende eenheden zijn nu ter plaatse.

Later meer.

UPDATE – De politie weet nog niet wie de vrouw is, die woensdagmiddag dood in een looppad langs de Kanangalaan te Cul werd aangetroffen. Bekend is wel dat ze van Hindoestaanse komaf is en dat er letsel rond de nek en onderkaak werd aangetroffen. Op basis van dat laatste, bestaat het vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van wurging.