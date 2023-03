Schuur aan de Van Hattemweg volledig afgebrand

Aan de Van Hattemweg in Suriname, is een schuur met een oppervlakte van 15 bij 15 meter afgelopen maandag verwoest door brand. Dit gebeurde omstreeks 22.13u.

Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam bevestigt dit geval aan de redactie van Waterkant.Net. Bij aankomst van de Surinaamse brandweer werd een schuur aangetroffen, waar houtskool, smeerolie en gereedschappen werd opgeslagen. In dezelfde ruimte werden ook las- en montage werkzaamheden verricht.

Ter plaatse trof de brandweer vier Acetyleen cilinders aan, die meteen werden verwijderd.

De oorzaak is vooralsnog onbekend. Volgens Grootfaam was de ruimte niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Er werd vanuit een andere woning stroom afgetapt. Ook blijkt dat het pand niet verzekerd was tegen brand.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Lelydorp was ter plaatse voor onderzoek.