KOB schort actie op; vandaag weer lessen op school

De Katholieke Onderwijzersbond in Suriname (KOB) heeft haar staking, die maandag 6 maart was ingegaan, een dag later weer opgeschort. In een verklaring liet de KOB dinsdag 7 maart weten dat de lessen op de scholen, vanaf vandaag, woensdag 8, maart weer normaal voortgang hebben.

Zaterdag 4 maart kwamen de leden bijeen op een spoed Algemene Leden Vergadering (ALV), waarbij besloten werd om vanaf maandag actie te gaan voeren. In reactie daarop maakte het Surinaamse ministerie van Onderwijs een Kort Geding aanhangig, dat op woensdag 8 maart zou voorgaan.

De KOB voerde vervolgens op dinsdag een gesprek met voorzitter Marinus Bee van De Nationale Assemblée (DNA), waarin de pijnpunten van de bond naar voren kwamen.

Bee vroeg de KOB om haar actie op te schorten met als toezegging dat de bond vrijdag 10 maart aan tafel kan gaan met het Onderhandelingsorgaan van de Staat.

Op advies van hun jurist schortte de KOB haar actie op, waarna voorzitter Bee ook een beroep op het ministerie deed om het Kort Geding in te trekken. Daar werd positief op gereageerd, heeft KOB voorzitter Bernice Barron laten weten.