Odette Miranda nieuwe voorzitter Stichting Bevordering Kunst en Kultuur

In het kader van de bestuurswisseling van de Stichting Bevordering Kunst en Kultuur in Suriname, heeft Frank Cameron de voorzittershamer op maandag 6 maart overgedragen aan Odette Miranda. Dat meldt de Surinaamse stichting in een persbericht.

Sociaal, gedreven, streng, radicaal en ‘hij luistert democratisch maar duldt geen nonsens’ zijn enkele karakterbeschrijvingen voor Frank Cameron, de voorzitter van 1978 tot 2023. De stichting is hem enorm dankbaar voor zijn inspanningen en investeringen.

Cameron draagt over aan Miranda. Morea Malone neemt de functie van secretaris over en Mary-Ann Cameron, dochter van Frank Cameron, treedt toe als nieuw bestuurslid. De overige bestuursfuncties blijven gehandhaafd.

Met de bestuurswisseling zal de stichting een nieuwe weg inslaan en naast SuriPop, meerdere activiteiten ontplooien om het creatief talent in Suriname te bevorderen. Ook zal de Surinaamse samenleving opnieuw kennis maken met het SuriPop repertoire.

In 2023 zal voor het eerst een Suripop ‘Kerst Song’ Festival georganiseerd worden. Het gaat om een pilotproject waarbij SuriPop finalisten uitgenodigd worden om een compositie in te sturen. Voor de pilot zullen er 6 Surinaamse Kerst composities doorstromen naar de finale.

De inschrijving hiervoor is in juni en de finale zal in december 2023 worden gehouden.

De 251 Suripop liedjes uitgebracht van 1982 tot en met 2022 behoren tot de trendsetters van de Surinaamse popmuziek en zijn uitgegroeid tot de echte Surinaamse popclassics. Op moederdag, zondag 14 mei zal er een nieuw concept worden geïntroduceerd in de vorm van een live-optreden tijdens de SuriPop moederdagbrunch.

De stichting heeft sinds 1978 vele activiteiten ontplooid en heeft een enorm repertoire en archief opgebouwd, dat gefaseerd beschikbaar gesteld zal worden aan de Surinaamse gemeenschap via de moderne kanalen. Richting de toekomst kijkt de stichting naar internationalisering en hoopt zij haar grootste wens, een eigen auditorium, te verwezenlijken.