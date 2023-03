Man uit Guyana probeert groot bedrag aan US dollars Suriname binnen te smokkelen

De 68-jarige vreemdeling Rabindranauth is afgelopen donderdag door de douane te South Drain voor overtreding van de Deviezenwet aangehouden en overgedragen aan de politie van het ressort Corantijn.

Volgens het Korps Politie Suriname heeft de overtreder vanuit Guyana via de veerverbinding Canawaima gepoogd meer dan het toegestane geldbedrag in US dollars Suriname binnen te komen. Hij viel echter door de mand en werd door de douane aangehouden.

Naar zeggen van Rabindranauth zou hij met dat geld een mini graafmachine kopen in Frans-Guyana. Samen met het in beslag genomen geldbedrag werd hij ter voorgeleiding overgedragen aan de politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie was hij in verzekering gesteld en overgedragen aan afdeling Fraude voor verder onderzoek. Hij werd in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen.

Na een fikse boete te hebben betaald, is de overtreder in vrijheid gesteld.