Gasexplosie in woning Palmenribolaan; bewoner gewond naar SEH

In een woning aan de Palmenribolaan in Suriname, was op Holi-Paghwadag sprake van een gasexplosie.

Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam zegt desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net dat de woningeigenaar brandwonden opliep en naar de Spoedeisende Hulp is meegenomen door zijn familie.

Bij aankomst trof de Surinaamse brandweer een stenen woning aan. Ter plaatse werd een beveiligingsman aangetroffen die vertelde dat hij ineens een knal hoorde en daarop afging. Tot zijn schrik zag hij dat het om een gascilinder, die explodeerde.

Hij trof de woningeigenaar aan, die met brandwonden vervoerd is naar de SEH. Het slachtoffer was voor de komt van de brandweer per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Volgens Graatfaam liep de woning schade aan de keuken en garage. De oorzaak hiervan is momenteel nog niet bekend. De politie van Uitvlugt is bezig met het onderzoek.