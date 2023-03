Delegatie Dalian International Group bezoekt president

Een delegatie van de China Dalian International Economic & Technical Cooperation Group Co., Ltd. (CDIG) heeft een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De delegatie onder leiding van Zhao Xijin is op maandag 6 maart 2023 ontvangen op het Kabinet van de President in Suriname.

Zhao Xijin blikt tevreden terug op dit moment. “Mijn ontmoeting met de president is constructief en vruchtbaar geweest”, laat hij optekenen.

De Dalian-functionaris merkt op dat zowel Dalian als de Surinaamse overheid herstellende zijn van de gevolgen van de covidpandemie. De Chinese onderneming is reeds 24 jaar actief in Suriname en heeft een langdurige relatie opgebouwd met de Surinaamse overheid waarbij er sprake is van wederzijds vertrouwen.

“Wij hebben vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling van Suriname en hebben ook veel vertrouwen in de Surinaamse regering”, aldus Zhao Xijin. Hij voegt eraan toe dat Dalian samen met de Surinaamse overheid actief zal werken aan het bevorderen van relevante projecten. Zelf zal de onderneming ook bijdragen aan de duurzame en stabiele ontwikkeling van Suriname.

De functionaris zegt verder dat Dalian in de toekomst de tweede fase van het Suriname National Infrastructure Projects (Phase II Dalian V) en het Suriname Integrated Coastal and Riverbed Protection Project (Dalian Coastal Protection) ter hand zal nemen.

De onderneming zal ook investeren op andere gebieden, waaronder nieuwe energieprojecten, aanleg van industrieparken, energie- en landbouwontwikkelingsprogramma’s. Dit alles met de bedoeling meer investeringen voor en meer werkgelegenheid in Suriname tot stand te brengen.