‘De ABOP staat achter de grondwaarden van het Holi feest’

[INGEZONDEN] – Meer dan ooit is de gedachte van het Holi-feest vandaag in onze Surinaamse realiteit kenmerkend. Eenheid en gelijkwaardigheid zijn enkele van de boodschappen die meegenomen worden bij dit nationaal feest. Dat maakt ons als jonge natie sterk. De Algemene Bevreidings en Ontwikkelings Partij (ABOP) staat achter deze grondwaarden van dit feest.

Met het bepoederen van elkaar komt de gedachte van eenheid en gelijkwaardigheid tot uitdrukking, omdat men daardoor niet kan onderscheiden wie rijk of arm is of dat de één een andere maatschappelijke positie bekleedt dan de ander.

Als land moeten wij begrijpen dat wij geen enkele Surinamer kunnen missen om ons land tot grotere hoogte te brengen. De ABOP staat daar als partij faliekant achter. Dit brengt met zich mee dat de partij er altijd voor zal waken dat er geen verdelingen plaatsvinden in ons land. De waarde van eenheid van dit heilige feest komt dus goed van pas. De ABOP is er zich van bewust dat ontwikkeling door onszelf als Surinamers ter hand moet worden genomen. Er bestaat dus geen ruimte om elkaar op een andere manier te bejegenen dan alleen Surinamer.

Het Holi-feest is ook het nieuwjaar voor onze hindoestaanse broeders en zusters. Een nieuwjaar betekent ook een nieuw begin. Laten wij als Surinamers al onze negatieve kwaliteiten achter ons laten en het nieuw jaar vol goede moed en hoop ingaan. Wij als ABOP weten dat het goed zal komen. Daar bestaat geen twijfel over.

Als ABOP wensen wij de gehele Surinaamse natie een Subh Holi toe.