Verdachten kort na straatberoving klemgereden en aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben in de nacht van zaterdag op zondag 5 maart drie verdachten kort na een straatberoving klemgereden en aangehouden. Dit gebeurde aan de De Boerbuitenweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het 31-jarige slachtoffer B.A. van het werk naar huis liep. Aan de Selderiestraat werd hij door drie mannen gezeten in grijs gelakte Toyota Allion klemgereden. Volgens het slachtoffer was één van hen gewapend met een gasbuks.

Onder bedreiging van het wapen maakten de rovers een mobiele telefoon, bankpasjes en zijn identiteitskaart buit. Na de daad reden de rovers weg. Het slachtoffer vroeg een voorbijganger hulp, die vervolgens de Surinaamse politie inschakelde. Daarbij werden ook en de bijzonderheden van de vluchtauto van de verdachten doorgegeven aan de politie.

Het lukte de sterke arm om het voertuig te De Boerbuiten klem te rijden. Er werden drie verdachten te weten Ritesh B., Wiresh B., Klevin S. in de wagen aangetroffen en aangehouden.

Bij onderzoek in de auto werd een gasbuks aangetroffen en in beslag genomen. Bij confrontatie herkende de benadeelde de verdachten positief. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het trio in verzekering gesteld.